Військові путінської армії обстрілювали Тростянець з різного озброєння, а паралельно мародерили й знущалися з мирного населення.

Так нині виглядає звільнений від російських загарбників Тростянець в Охтирському районі Сумщини, який майже місяць перебував під блокадою військ РФ. Військові путінської армії обстрілювали його з різного озброєння, а паралельно мародерили й знущалися з мирного населення.

Знімки опублікував у Telegram-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

На кадрах видно пошкоджені та зруйновані житлові будинки й інші будівлі з вибитими вікнами. Довкола розкидано багато скла й уламків. У землі позастрягали залишки розірваних російських боєприпасів, на вулицях багато знищеної українськими захисниками техніки окупантів.

Нагадаємо, що окупанти зайшли в Тростянець в перший день повномасштабного вторгнення Росії на українські території.

4 березня глава Сумської ОВА Живицький заявив, що військові РФ заблокували місто. Вони взяли під контроль підстанцію швидкої допомоги, не дозволяючи медикам виїжджати на виклики. Також загарбники розграбували магазини й погрожували населенню.

За кілька днів окупанти влаштували в Тростянці справжній терор – вони стягнули сотні одиниць військової техніки й, встановивши посеред міста, хаотично стріляли по житловому сектору. Тепер багато будинків місцевих непридатні для життя.

Тростянець було звільнено від окупантів 26 березня. Це вдалося зробити силами 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", за допомогою бійців із територіальної оборони і місцевих партизанів.

Зокрема, українські воїни вигнали з міста "еліту" російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію. Зазнавши багатьох невдач, військові путінської армії втікали з Тростянця, покидаючи свою техніку, озброєння й боєприпаси. Окупантів було взято в полон.

Згодом ЗСУ зачистили окупантів й у селі Бромля в Охтирському районі. Жителям звільнених населених пунктів почали привозити продукти і ліки.

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