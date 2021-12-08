25-копійчані монети вже вийшли з ужитку, проте на деяких з них можна непогано заробити.

Монету номіналом у 25 копійок можна продати за великі гроші, проте вона повинна мати унікальні особливості. На одному з онлайн-аукціонів вже з'явився такий лот, який продавець оцінив майже в 300 доларів (близько 8 тисяч гривень).

Унікальну монету показали на сайті аукціону violity.

25 копійок, випущені в 1992 році, мають гладкий гурт. Внаслідок цієї особливості монета й отримала таку високу ціну. Продавець зазначає, що його лот не є підробкою, бо він сам раніше купував цю монету на одному з аукціонів.

Унікальна монета важить 31 грам, продавець сфотографував її з усіх боків. Навіть по знімках можна зрозуміти, що ці 25 копійок дійсно відрізняються від інших. Плоский гурт (ребро - УНІАН) надає монеті зовсім інший вигляд, проте не кожен зможе помітити цю особливість, якщо буде тримати в руках жменю дріб'язку.

Читайте такожЦі 200 гривень можна продати за рекордні 100 тисяч: у чому особлива купюриНумізмати активно стежать за лотом і роблять ставки. Багато з них готові віддати чималі гроші не тільки заради того, щоб поповнити свою колекцію унікальним екземпляром. Вся річ у тому, що з роками вартість рідкісних монет тільки збільшується, тому подібні покупки багато розцінюють як довгострокове вкладення.

Нагадаємо, в кишенях і скарбничках будь-якого українця можуть "завалятися" унікальні монети різного номіналу. Так, нещодавно стало відомо про унікальні 15 копійок, які на аукціоні продають за 9 тисяч гривень. А монету номіналом в 5 копійок можна продати навіть за 150 доларів.

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Автор: Поліна Кузенко