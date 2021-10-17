Карти будуть закриті з 13 грудня.

Всі карти Monobank в польських злотих будуть закриті.

Про це йдеться в повідомленні фінустанови.

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Як йдеться в повідомленні, карти будуть закриті з 13 грудня. Суми, які на момент закриття будуть на картах, будуть автоматично переведені на кредитні картки за поточним курсом.

"Можна не чекати 13 грудня, а вже зараз переказати всі гроші з картки в злотих в будь-яку іншу вашу гривневу картку", - відзначили в банку.

Monobank і нові послуги:

16 вересня 2021 року стало відомо про те, що клієнти Monobank, які не хочуть показувати баланс своєї картки при відправленні квитанцій третім особам, зможуть приховати суму, що знаходиться на рахунку.

Раніше клієнтам Monobank був презентований режим "інкогніто", який дає користувачам можливість при використанні карти в громадському місці, приховати від сторонніх очей баланс і суму транзакції.

28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що Monobank готується запускати свої банкомати.

Monobank і пандемія:

У квітні 2020 року співзасновник першого в Україні банку без відділень Monobank Михайло Рогальський розповів про те, як змінилися споживчі переваги українців після введення карантину.

Автор: Олена Коваленко