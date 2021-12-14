За словами експерта, населення намагається не сперечатися з банками, коли ті намагаються дізнатися природу появи коштів на рахунках.

В Україні фінансовий моніторинг з боку банків набагато більш жорсткий, ніж податковий контроль.

Про це, як зазначається в матеріалі УНІАН, заявила консультант Київського Центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська.

Читайте такожПодаткова амністія: українцям пояснили, чи доведеться доплачувати за старі квартири

За словами експерта, населення намагається не сперечатися з банками, коли ті хочуть дізнатися природу появи коштів на рахунках.

"У нас фінансовий моніторинг з боку банків набагато більш жорсткий, ніж податковий контроль. Люди, з урахуванням цієї дуже делікатної теми, не виступають проти банку, а мовчки збирають необхідні документи для підтвердження суми, яку хочуть покласти на свій рахунок", - зазначила експерт.

За словами Томашевської, у разі неможливості пояснити природу появи коштів, банки можуть створити українцям набагато серйозніші проблеми, ніж Податкова.

"У нас податкова нешкідлива у порівнянні з банками. У плані Податкової можна відбутися сплатою зборів, а ось щодо банків можна втратити всі свої гроші - заблокують рахунки й пояснюй, яким чином ти збагатився", - зазначила експерт.

Говорячи про перспективність податкової амністії, Томашевська зазначила, що швидше за все влада досягне своєї мети.

"Питання легальності доходів, як правило, кожен вирішує самостійно і тихо. Всі будуть звертатися до фінконсультантів, бухгалтерів та інших фахівців. Тому, думаю, що "праведного гніву" не буде – совість далеко не у всіх чиста. Вважаю, влада досягне тієї мети, яку переслідує - з тіні вийде багато всього", - зазначила Томашевська.

Добровільне одноразове декларування:

15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.

1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону про добровільне одноразове декларування/

16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.

Декларування проводиться з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.

Декларування в рамках програми "Податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками: перша ставка - 5%: поширюється на будь-які активи, які знаходяться в Україні; друга ставка - 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів; третя ставка - 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.

1 вересня 2021 року в Україні стартувало одноразове добровільне декларування актив.

8 грудня 2021 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що податкова служба України проведе оцінку операцій фізичних осіб з 1995 року на предмет наявності несплачених податків.

Автор: Нана Чорна