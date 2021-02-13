Уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою Stand-by.

Україна продовжить конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Facebook, коментуючи завершення роботи місії в Україні.

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"Від імені уряду хочу подякувати команді місії Фонду, яка провела надзвичайну роботу. Як результат: домовилися про наступні кроки, обговорили строки їх виконання і чітко розуміємо очікувані результати.

За час роботи віртуальної місії ми окреслили коло питань, стосовно яких ми продовжуємо конструктивний діалог. Це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації", - зазначив він.

Шмигаль підкреслив, що з усіх цих питань уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою Stand-by.

Україна і МВФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ з основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 р. відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by.

Сьогодні, 13 лютого, за результатами роботи місії постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ провела із українською владою продуктивні переговори, але Україна має продемонструвати більше прогресу в реформах, аби досягти підписання угоди про новий транш.

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Автор: Леся Лещенко