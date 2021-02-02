За словами Шевченка, робота місії МВФ щодо першого перегляду програми триває.

У 2021 році Україна очікує отримати три транші Міжнародного валютного фонду на загальну суму 2,2 мільярда доларів.

Читайте такожМВФ покращив прогноз зростання світової економіки цього рокуПро це в інтерв'ю одному з видань повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

"Ми очікуємо три транші, по 0,5 мільярда SDR кожен, на загальну суму близько 2,2 мільярда доларів в цьому році, а решта грошей у 2022 році", - сказав Шевченко.

За його словами, робота місії МВФ щодо першого перегляду програми триває.

"За результатами цього тижня стане ясніше, яких домовленостей ми досягаємо", - зазначив Шевченко.

Він сказав, що НБУ виконує свої зобов'язання перед МВФ, проте парламенту, можливо, доведеться прийняти деякі закони в якості умов для виділення траншів.

Глава НБУ також додав, що продовження співпраці з МВФ сприятиме зниженню вартості запозичень уряду, який планує протягом року розмістити на зовнішньому ринку бонди на суму близько 2,4 мільярда доларів.

Що цьому передувало

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні 11 січня відновила роботу з перегляду програми stand-by.

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

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Автор: Богдан Слуцький