За перше півріччя 2022 року гральний бізнес приніс у бюджет лише 209 млн грн.

За 6 місяців 2023 року представники грального бізнесу сплатили до держбюджету 2,94 млрд грн, що у 14 разів більше, ніж за аналогічний період 2022-го.

Про це повідомив перший заступник голови парламентського податкового комітету Ярослав Железняк у своєму Telegram, зазначивши, щоза перше півріччя 2022 року гральний бізнес приніс у бюджет значно меншу суму. "За перше півріччя 2022 року гральний бізнес приніс у бюджет лише 209 млн грн. А більшість операторів сиділи на пільзі "2%", - повідомив Железняк.

За його словами, основною причиною збільшення надходження оподаткування від грального бізнесу стало те, що нещодавно у них забрали пільгу на оподаткування, а правоохоронці збільшили кількість викритів схем по ухилянню від оподаткування через міскодінг.

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"За червень зібрано 562 млн грн. Тут дуже важливо зрозуміти, що це 6-ий місяць року і тому треба порівнювати умовно з березнем (оскільки податок на прибуток тут платять раз у квартал). У березні, нагадаю, було на 100 млн грн менше (462 млн)", - розповів нардеп.

Міскодінг

Це встановлення банком коду торговця, що не відповідає справжньому виду діяльності бізнесу. Це допомагає маскувати платежі від азартних ігор. Іншим словами, під час оплати карткою в інтернеті послуг азартних ігор податкова не зможе ідентифікувати цю операцію через маскування транзакції.

Податки під час війни

У березні 2022 року на тлі загострення економічної кризи через російсьску агресію Верховна Рада ухвалила ряд податкових пільг для підприємців, серед яких зменшення ставки оподаткування з 5% до 2% та скасування перевірок та штрафів.

В січні 2023 рок стало відомо про те, що Кабмін пропонує скасувати деякі податкові пільги для підприємців. Відповідне рішення було одним із зобов'язань України перед МВФ.

30 червня 2023 року Верховна Рада України ухвалила податковий законопроект №8401, який передбачає скасування наданих більшості пільг вже з 1 серпня 2023 року.

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