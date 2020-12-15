Загальні витрати по апарату Верховної Ради у 2021 році складуть понад 2 мільярди гривень.

Парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".

За прийняття відповідної постанови № 4448 в цілому проголосували 292 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Як сказано в доповненні до постанови, загальні витрати по Апарату Верховної Ради у 2021 році становитимуть 2 млрд 535 млн 662,2 тис.грн.

З цієї суми 1 млрд 295 млн 418,5 тис.грн закладено на "здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради". Більшу частину цієї суми складають видатки на зарплату та нарахування на неї для народних депутатів – 655,411 млн грн.

Ще 1 млрд 156 млн 509,8 тис.грн пропонується направити на "обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради". З цієї суми 746,722 млн грн направлять на управління справами, 150,315 млн грн – на автобазу парламенту, 234,767 млн грн – на управління адміністративними будівлями, 4,1 млн грн – на роботу парламентської їдальні.

На висвітлення діяльності парламенту закладено 83,734 млн грн, з яких 56,582 млн грн – на діяльність телеканалу "Рада", а 27,152 млн грн – на діяльність газети "Голос України".

Постанова також визначає витрати на одного народного депутата у 2021 році. Так, на компенсацію проїзду народний обранець може отримати 90 тис. грн, на канцелярію – 1,5 тис.грн; на телефонні розмови – 4,89 тис. грн, на відрядження помічників - 8 тис. грн; на оплату приміщень у виборчих округах – 2 тис. грн, на організацію та проведення зустрічей з виборцями – 670 грн.

Також на компенсацію вартості оренди житла або найму номерів у готелях для кожного депутата закладено 237,9 тис.грн.

Таким чином, на кожного депутата у 2021 році передбачено 344,31 тис.грн.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект Державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

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Автор: Дмитро Шварц