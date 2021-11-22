Минулого тижня для стримування девальвації НБУ продав на міжбанку 108 млн доларів, що є рекордним обсягом з початку року.

Найближчим часом курс гривні буде перебувати під тиском, при цьому можливі коливання в межах 26,6-26,7 грн/дол.

Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

Читайте такожОбмінники вивісили новий курс долара

"Найближчим часом гривня продовжить перебувати під тиском. Очікуємо коливання в діапазоні 26,6-26,7 гривень за долар. Активність НБУ буде згладжувати тенденцію", - сказав він.

За словами Шевчишина, зараз інвесторів турбує можливе масштабне військове вторгнення Росії в Україну, на тлі чого гривня втрачає свої позиції.

За підсумками минулого тижня нерезиденти скоротили свій портфель ОВДП на 1,2 млрд гривень. Таким чином, з другої половини листопада сумарно продажі ОВДП нерезидентами перевищили 3 млрд грн, що досить істотно для ринку. Також можна констатувати падіння вартості українських єврооблігацій і зростання вартості страховки від дефолту (CDS), що підтверджує негатив з боку зовнішніх інвесторів.

Експерт зазначив, що розворот гривні підживлюється також спекулятивними настроями. У покупки включилися банки та населення, а експортери притримують валютну виручку, що формує перекіс на користь покупців.

Енергетична ситуація залишається напруженою, попри те, що в країну почало надходити перше експортоване вугілля, а Білорусь з 21 листопада розблокувала можливість експорту електроенергії. На валютному ринку енерготрейдери залишаються покупцями, і їх активність буде зростати.

"На тлі зміни балансу валютного ринку НБУ знову стає ключовою силою для згладжування тенденції. Минулого тижня для стримування девальвації НБУ продав на міжбанку 108 млн доларів, що є рекордним обсягом з початку року. Якщо перевага на ринку збережеться настільки ж істотною, НБУ буде важко стримати котирування", - зазначив Шевчишин.

Курс на 22 листопада:

Національний банк України на понеділок, 22 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,57 грн/дол., тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій