Замість цього ЄС прийняв рішення зосередитися на тимчасовому використанні цих активів.

Європейський Союз дійшов висновку, що не може на законних підставах повністю конфіскувати заморожені російські активи для допомоги Україні. Замість цього прийняв рішення зосередитися на тимчасовому використанні цих активів, йдеться в документі, отриманому Bloomberg.

У доповіді йдеться, що ЄС продовжує вивчати можливість використання понад 200 мільярдів євро (219 мільярдів доларів) із заморожених активів російського центрального банку для допомоги Україні. Очікується, що блок запросить мандат на роботу над цією політикою у лідерів ЄС, коли вони зустрінуться в Брюсселі наступного тижня.

Члени робочої групи ЄС з використання заморожених російських резервів відзначають, що не існує "надійного правового засобу, що дозволяє конфіскувати заморожені або іммобілізовані активи виключно на тій підставі, що ці активи підпадають під обмежувальні заходи ЄС". Замість цього вони вважають за краще направляти доходи від інвестицій в Україну.

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Як зазначає Bloomberg, за словами людей, знайомих з цим питанням, кілька великих світових банків стурбовані тим, що привласнення російських активів може привести до того, що Москва помститься їх інтересам, що залишилися в країні.

Який же вихід знайшли в ЄС

У документі вказані серйозні юридичні перешкоди для одного з двох варіантів, які вивчає блок, - інвестування активів і напрямок доходів в Україну.

Група віддала перевагу другому варіанту: так званому "непередбаченому внеску". Фірми з російськими активами, які отримують більший прибуток, інвестуючи їх, можуть бути зобов'язані перевести значну суму в ЄС. Це може зменшити юридичний ризик для блоку, оскільки ЄС не буде ними керувати.

Чиновники ЄС відзначили, що ця модель не вплине на фінансову стабільність, збереже бізнес-моделі залучених фірм і буде справедливою з точки зору оподаткування.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу в своєму виступі на конференції з відновлення України в Лондоні, що блок виступить з пропозицією про використання цих активів до літньої перерви в середині липня.

Чиновники ЄС також розглядали можливість активного управління активами для отримання доходів, які можна було б використовувати для підтримки України. Але необхідно враховувати права власності, і існує ризик негативного прибутку, який неможливо повністю усунути, йдеться у звіті.

Заморожені російські активи в ЄС

Нагадаємо, ЄС вивчає можливості направити доходи від заморожених російських активів на допомогу Україні. За оцінками Світового банку, витрати на відновлення України можуть скласти 411 мільярдів доларів.

ЄС вважає, що близько двох третин з 300 мільярдів доларів резервів російського центрального банку, заморожених в країнах G7, ЄС та Австралії, в даний час знаходяться в Євросоюзі.

Зокрема, після вторгнення РФ в Україну Велика Британія заморозила активи на суму понад 18 мільярдів фунтів і планує зберігати санкції до тих пір, поки Україна не отримає компенсацію від країни-агресора.

У Бельгії заявили, що направлять всі отримані відсотки із заморожених російських активів на відновлення України. За оцінками країни, ця сума може скласти не менше 625 млн євро на відсотках в цьому році при звичайному податковому режимі.

Раніше Європейський центробанк застеріг керівництво Євросоюзу від конфіскації заморожених російських активів. Зазначається, що це може підірвати довіру до євро як світової валюти та завдати шкоди фінансовій стабільності.

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