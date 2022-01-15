Експерти очікують більш агресивної кіберактивності в Україні.

Хакери, які вчора атакували українські урядові веб-сайти, можуть створити основу для більш серйозних кібератак та значно погіршити життя простих українців.

Про це з посиланням на експертів повідомляє видання Reuters.

"Оскільки напруга зростає, ми можемо очікувати більш агресивної кіберактивності в Україні та, можливо, в інших місцях", — цитує агентство аналітика з розвідки американської компанії з кібербезпеки Mandiant Джона Халтквіста.

За його словами, це можуть бути руйнівні атаки, спрямовані на критичну інфраструктуру.

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"Організаціям необхідно розпочати підготовку", - додав Халтквіст.

Агентство зауважує, що донедавна хакерські атаки на лікарні, енергокомпанії й фінансову систему були рідкістю. Проте організовані кіберзлочинці, багато з яких живуть у Росії, в останні два роки агресивно переслідували об’єкти критичної інфраструктури за допомогою програм-вимагачів, зламували дані пацієнтів.

Як вважає колишній керівник відділу кібербезпеки CrowdStrike Дмитро Альперович, якщо Росія знову наважиться на вторгнення в Україну, то треба очікувати на зростання кількості кібератак, хоча вони не стануть фатальними.

"Це буде побічне шоу. Основне шоу буде на землі", - вважає експерт.

Reuters нагадує, що Україна вже постраждала від деяких із найбільших на сьогодні кібератак на об'єкти інфраструктури.

У грудні 2015 року перша така кібератака позбавила світла 225 тисяч людей на заході України, при цьому хакери також саботували електророзподільне обладнання, що перешкоджало негайному відновленню електрики.

"Середня температура взимку в Україні нижче нуля, тому втрата світла – потенційно смертельна. Повідомляється, що перебої під час атаки 2015 року у деяких містах тривали шість годин", - йдеться у матеріалі.

Атаки на енергосистему України експерти розглядають як перший приклад відімкнення хакерами життєво важливих енергосистем, що забезпечують теплом і світлом мільйони будинків українців.

Кібератака на урядові веб-ресурси в Україні: що відомо

У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на ряд урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини постраждалих державних ресурсів уже відновлено.

Загалом хакери атакували близько 70 сайтів.

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

27 червня 2017 року була здійснена кібератака на державні установи, об’єкти фінансового, енергетичного, транспортного секторів, а також приватні підприємства за допомогою вірусу Petya.A, який блокував роботу комп'ютерних систем. Вірус-блокувальник шифрував дані на комп'ютері та вимагав кошти.

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