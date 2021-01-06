Рівень крайньої бідності в 2020 році збільшився у всьому світі – вперше за минулі 22 роки.
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Як повідомляє "ТАСС", про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН з підтримки миру і стабільності. У зв'язку з пандемією засідання провели в онлайн-режимі.
Гутерріш зазначив, що пандемія коронавірусу посилила цілу низку негативних тенденцій.
"У 2020 році вперше за 22 роки відбулося зростання крайньої бідності, - сказав він. - Як очікується, спад економічної активності в крихкій ситуації і в умовах конфліктів наверне в бідність ще додатково від 18 до 27 млн осіб".
Генсек ООН звернув увагу, що в усьому світі "посилюється гендерна нерівність, причому світ виявився відкинутий назад на десятиліття з точки зору частки працюючих жінок як ключового драйвера для інклюзивного розвитку".
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