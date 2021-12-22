Водночас високі ціни на енергоносії обмежуватимуть зростання економіки.

Національний банк прогнозує подальше відновлення економіки у IV кварталі 2021 року попри збільшення захворюваності та карантинні обмеження.

Про це йдеться в коментарі регулятора щодо зміни ВВП у III кварталі.

Читайте такожНацбанк прогнозує зниження інфляції до кінця року

"Подальшому зростанню реального ВВП насамперед сприятиме надолужування темпів збирання врожаю і більш висока врожайність пізніх зернових і технічних культур. Це буде підтримувати як сільське господарство, так і суміжні сектори – виробництво харчових продуктів, вантажні перевезення, оптову торгівлю", - йдеться в повідомленні.

Крім того, попри спалах захворюваності та посилення карантинних обмежень, споживчий попит залишається стійким, про що свідчать практично незмінні темпи зростання роздрібного товарообігу протягом вересня-листопада. Високі фінансові результати підприємств підтримуватимуть інвестиційну активність.

Водночас високі ціни на енергоносії, збільшення виробничих витрат бізнесу, а також нижчий транзит газу через Україну надалі обмежуватимуть зростання економіки, зазначили в НБУ.

Також в Нацбанку повідомили, що зростання економіки в III кварталі на 2,7% в річному вимірі обумовлений стійким споживчим попитом. Так, кінцеві споживчі витрати домогосподарств збільшилися на 9% р/р.

Відзначається, що високий рівень споживання підтримували, зокрема, збільшення зарплат через стійкий попит на ринку праці, підвищення мінімальної зарплати, перегляд зарплат працівникам галузей охорони здоров'я та освіти, і доплати медикам, зростання пенсій і збільшення переказів з-за кордону з урахуванням швидке відновлення економіки країн – реципієнтів українських трудових мігрантів.

При цьому показники більшості видів діяльності в III кварталі 2021 року зростали повільніше, ніж прогнозувалося. Зокрема, нижчі результати продемонструвало сільське господарство через повільніші темпи збору врожаїв. Певне звуження зовнішнього попиту на гірничо-металургійну продукцію і високі ціни на газ стримували відновлення в промисловості.

Сектори ринкових послуг також відновлювалися повільніше, ніж очікувалося. Так, нижчими темпами зростала валова додана вартість готельно-ресторанного бізнесу, мистецтва, спорту та відпочинку, а також транспорту. Це може пояснюватися переорієнтацією громадян на зовнішній туризм і збільшенням виробничих витрат бізнесу. Негативно вплинуло на транспортну галузь і скорочення транзиту газу.

Попередні прогнози та показники: