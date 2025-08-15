Ця сума співставна з усіма доходами на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за липень.

Пенсійний фонд заборгував військовим пенсіонерам 51,3 мільярда гривень з нарахованих пенсій за рішеннями суду за минулий час.

Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев, посилаючись на відповідь Пенсійного фонду.

"У відповіді – дві новини: добра і погана. Добра в тому, що відсутня заборгованість з виплати призначених поточних пенсій для цієї категорії пенсіонерів. Погана – що станом на 1 липня 2025 року Пенсійний фонд має 51,3 млрд грн заборгованості перед військовими пенсіонерами", - написав Гетманцев у Telegram.

Він зазначив, що ця сума співставна з усіма доходами на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за липень, адже за даними Пенсійного фонду, ЄСВ та інші платежі склали 52,5 млрд грн.

За словами депутата, знайти потрібні ресурси можна в тому числі за рахунок детінізації (втрати бюджету від тіні сягають 900 млрд гривень щороку), а також шляхом впровадження дієвої цензури видатків – економії на неефективних програмах.

Кабінет Міністрів затвердив порядок, який встановлює, як саме з бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) здійснюватимуться виплати пенсій та доплат, призначених за рішеннями судів. Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, це має вирішити проблему накопичених боргів.

Зазначається, що за останні п’ять років кількість таких рішень зросла у понад 26 разів - до 758 тисяч рішень. Загальна сума боргу наразі складає майже 85 млрд грн.

