Перерахунок пенсій з 1 квітня: кому необхідно подати заяву в Пенсійний фонд

Більшості працюючих пенсіонерів перерахунок проводиться автоматично.

З 1 квітня в Україні відбудеться щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Водночас у частині випадків для його проведення необхідно звернутися із заявою, пише "Судово-юридична газета".

Зазначається, що перерахунок здійснюється за умови наявності у працюючого пенсіонера страхового стажу. Зокрема, він проводиться автоматично, якщо станом на 1 березня 2026 року особа продовжує працювати та набула щонайменше 24 місяці страхового стажу або якщо цей стаж менший, але з моменту призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

У таких випадках звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Якщо ж станом на зазначену дату набуто не менше 24 місяців стажу, розмір пенсії переглядається з урахуванням цього стажу, при цьому для обчислення можуть використовуватися як попередні показники заробітної плати, так і більш актуальні дані після останнього перерахунку.

При цьому, якщо необхідний стаж у 24 місяці буде набрано вже після 1 березня, пенсіонер може не чекати наступного автоматичного перерахунку, а подати заяву одразу після набуття відповідного права. У разі звернення до 15 числа місяця перерахована пенсія буде виплачена вже з наступного місяця.

