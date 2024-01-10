За рік пенсіонерів в Україні поменшало на 171 тисячу осіб.

У 2023 році середні пенсії в Україні зросли на 16,5% або на 762,7 грн, про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

За інформацією фонду, станом на 1 січня 2024 року середній розмір пенсії складає 5 385,25 грн. Роком раніше середня пенсія становила 4 622,59 грн.

При цьому загальна кількість пенсіонерів за рік зменшилася на понад 171 тисячу осіб. Наразі в Україні налічується 10,517 млн пенсіонерів.

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Середній розмір пенсії варіюється в розрізі регіонів. Найвища середня пенсія фіксується у Києві – 7 248,97 грн, тоді як найнижча – у Тернопільській області, 4 070,43 грн.

Також Пенсійний фонд наводить статистику щодо кількості пенсіонерів, які отримують той чи інший розмір пенсії. Так, найбільша кількість пенсіонерів (більше 3 млн осіб або 29,1%) отримують пенсію у розмірі від 2 до 3 тисяч гривень. Від 5 до 10 тисяч гривень отримують 2,4 млн осіб або 23,2%, від 3 до 4 тисяч – 2,2 млн осіб або 21,3% від загальної кількості пенсіонерів.

Пенсію розміром від 4 до 5 тисяч гривень отримують трохи більше 1,5 млн осіб (14,9%), а понад мільйон пенсіонерів (10,9%) мають пенсію у розмірі, що перевищує 10 тисяч гривень (середній розмір 14 786,47 грн). Також є пенсіонери, чиї виплати не досягають і 2 тисяч гривень, таких в Україні 64,6 тисяч осіб або 0,6%.

Пенсії в Україні

З 1 січня 2024 року в Україні підвищено розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, згідно закону про державний бюджет, що є підставою для перерахунку пенсій певним категоріям громадян.

У 2024 році уряд проведе індексацію пенсій. Передбачається, що виплати мають зрости на 13%.

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