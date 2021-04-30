Пенсійний фонд та "Укрпошта" спільно працюють над тим, як поліпшити якість послуг для пенсіонерів.

Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов'язання.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході наради з приводу тарифів на оплату послуг "Укрпошти", пов'язаних з доставкою пенсій населенню в готівковій формі, повідомила прес-служба уряду.

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Зазначається, що на нараді були присутні міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр соціальної політики Марина Лазебна, заступник керівника офісу президента Юлія Свириденко, голова Пенсійного Фонду Євген Капінус, генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, представники Мінфіну та Мінекономіки.

Прем'єр-міністр підкреслив, що доставка пенсій має відбуватися максимально комфортно для людей.

"Всі державні органи та міністерства, залучені в цей процес, мають найближчим часом виробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і листонош. Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов'язання", - цитує прес-служба Шмигаля.

Також повідомляється, що Пенсійний фонд і "Укрпошта" спільно працюють над тим, як поліпшити якість послуг для пенсіонерів.

Що цьому передувало

Кабмін прийняв постанову про підвищення з 1 квітня тарифів на виплату і доставку пенсій, соціальної допомоги національним поштовим оператором "Укрпошта", тариф у місті зросте до 1,3% з 1,15% від суми виплати, у селі та селищах міського типу – до 2,65% з 2,3%.

В "Укрпошті" повідомили, що отримані кошти від підвищення тарифів на виплату і доставку пенсій та інших соціальних виплат будуть направлені до фонду оплати праці листонош.

Міністерство соціальної політики заявило про переведення з вересня 2021 року пенсійних нарахувань на банківські картки. Доставка пенсій додому здійснюватиметься тільки маломобільним категоріям, зокрема, особам з інвалідністю I групи, тим, хто старше 80 років, хто за висновком ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) потребує стороннього догляду.

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Автор: Катерина Жирій