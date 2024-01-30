За словами керівника Офісу президента, велика підтримка України американцями зберігається, і це головне.

Підтримка України народом США буде визначальною для формування майбутньої політики, коли американський народ обере нового президента у цій країні. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на брифінгу висловив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Зокрема, він відповів на запитання про те, чи новостворена міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції продовжить роботу, якщо президентом США оберуть Дональда Трампа.

"Ви сказали, що знаєте, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів. Може, ви також знаєте, хто буде іншим президентом Росії? Але це жарт", - сказав Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що обрання президента Сполучених Штатів - це виключно рішення американського народу.

"Але ми точно знаємо, що американський народ дуже підтримує Україну. І тому - це головне. Я думаю, що це буде впливати на політику Сполучених Штатів", - наголосив Єрмак.

За його словами, він мав нагоду переконатися в цьому під час поїздок до Вашингтону.

"Це головне. І така підтримка зберігається. Вона є в обох партій у Конгресі. І це дуже важливо", - наголосив Єрмак.

Підтримка США України - останні новини

У Білому домі назвали суму, яку Україна може отримати від конфіскації активів РФ. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Київ може розраховувати на суму в 300 мільярдів доларів. При цьому він уточнив, що США та країни Європи вивчають правові підстави для використання цих коштів для відновлення України.

У листопаді цього року відбудуться вибори президента США, переобрання усього складу Палати представників і близько третини складу Сенату.

Очікується, що скоріш за усе за крісло президента знову змагатимуться Джо Байден і Дональд Трамп. Наразі після перших праймеріз в окремих штатах у лавах Республіканської партії Дональд Трамп утримує лідерство.

Вас також можуть зацікавити новини: