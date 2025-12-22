При поданні декларації такі громадяни вказують інформацію про сплату податків у країні, де вони отримали дохід.

Чимало українців, які виїхали за кордон під час війни, отримують доходи, в тому числі соціальну допомогу, які мають бути задекларовані. Проте завдяки міждержавним угодам про уникнення подвійного оподаткування, при отриманні офіційного доходу сплачувати податки в Україні не вимагається.

Про це розповіла голова Державної податкової служби Леся Каранух в інтерв’ю "РБК-Україна".

"У нас з великою кількістю країн світу підписано угоди про уникнення подвійного оподаткування. І передбачено механізм – довідка про резидентство. І у разі, якщо вони отримують офіційно там дохід, працевлаштовані і сплачують податки за правилами і законами, які є в тій країні, де вони офіційно працевлаштовані, подвійному оподаткуванню в Україні вони не підлягають", - сказала вона.

За словами очільниці ДПС, при подачі декларації такі громадяни зазначають інформацію про те, що вони були резидентами тієї країни на той момент, вони в такому обсязі сплатили податки туди. Якщо в них є ще дохід, який не оподаткований, то оподаткуванню за українським законодавством підлягає тільки та частина, яка не була оподаткована іншою юрисдикцією.

"Система обміну фінансовою інформацією про рахунки CRS, власне, і покликана для того, щоб податкові органи двох або трьох юрисдикцій між собою обмінювалися інформацією і забезпечували справедливість підходу до всіх платників по всьому світу, незалежно від того, де вони є. І оці складні назви, механізми, довідки про резидентство – це, власне, відповідь на те, щоб врегулювати ці питання", - пояснила Карнаух.

Керівниця ДПС додала, що Україна, відповідно до цієї угоди, готова до обміну інформацією з 121 країною.

Від початку 2025 року податковий борг в Україні зріс у півтора раза і наразі становить 201 мільярд гривень, заявила очільниця Рахункової палати Ольга Піщанська. За її словами, стрімке зростання податкового боргу вплинуло на виконання державного бюджету, зокрема, видатки загального фонду держбюджету були меншими від запланованих на 161 мільярд гривень.

Міністерство фінансів опублікувало законопроєкт про введення податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) з 2027 року. Документом запропоновано встановити з 1 січня 2027 року обов’язок реєстрації ФОП як платника податку на додану вартість у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів чи послуг протягом року перевищує 1 мільйон гривень.

