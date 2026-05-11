Ціни на товари зростуть: кому вигідно обкладати ПДВ посилки з Китаю, – ЗМІ

Податкові надходження до бюджету не обов’язково покриють навіть видатки на підвищення, кажуть експерти.

В Україні планують обкладати ПДВ дрібні посилки з-за кордону вартістю до 150 євро. Проте адміністрування податку може коштувати державі більше суми нових податкових надходжень, ціни на товари зростуть, а найбільше від змін виграють українські маркетплейси, пише 24 Канал.

Необхідність запровадження ПДВ для міжнародних посилок пояснюють вимогами кредиторів України, зокрема МВФ, щодо розширення податкової бази. Проте нова система оподаткування відповідає економічним інтересам українських торговельних мереж.

Товари з таких платформ, як Temu та AliExpress, продаються з меншою кількістю посередників. У результаті аналогічні товари, навіть з урахуванням доставки, можуть коштувати в кілька разів дешевше, ніж від українських продавців.

Відео дня

Тож глава "Укрпошти" Ігор Смілянський називає ідею з оподаткуванням посилок ініціативою великих роздрібних мереж, щоб "мишки купували в них, а не на AliExpress". Економіст Олександр Крамаренко каже, що не бачить інших очевидних економічних причин запровадження ПДВ на дрібні посилки.

"Те, що зараз пропонується, воно більш на руку, напевно, великим мережам, які є всередині України", – заявляє і народний депутат Ігор Кривошеєв.

Чи зростуть ціни на товари

Українцям доведеться платити більше, і не тільки за товари з Temu та AliExpress, вважає CEO поштового оператора Meest International Василь Журавель.

"Додатково існує ризик загального зростання цін і на внутрішньому ринку, оскільки після змін офлайн-ритейл також може переглянути свою цінову політику. У результаті український споживач може зіткнутися з подвійним ефектом – зростанням цін як на міжнародних онлайн-платформах, так і всередині країни", – прогнозує Журавель.

Економіст Андрій Длігач також очікує, що нові вимоги оподаткування призведуть до здорожчання товарів. Водночас, навіть з урахуванням ПДВ, багато товарів на китайських маркетплейсах все одно залишатимуться дешевшими за українські аналоги, каже він.

"Запропоновані зміни також можуть негативно вплинути на ринок електронної комерції загалом. Зокрема, існує ризик, що малий та середній бізнес із ЄС поступово відмовиться від продажів в Україну, а ринок залишиться переважно за великими міжнародними платформами, такими як Alibaba, Temu чи SHEIN", – додає Журавель.

Залишаються питання і щодо того, чи отримає великий зиск держава від ПДВ на посилки з Китаю. Додаткові надходження оцінюють у 10 мільярдів гривень на рік, проте витрати лише на саме адміністрування цього податку можуть виявитися значно більшими, попереджає нардеп Кривошеєв.

Податок на посилки – головні новини

Раніше керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух заявляла, що зниження безмитного ліміту на посилки з діючих 150 євро до 45 євро зможе стимулювати українських виробників, які не витримують ціновий тиск дешевих китайських товарів. Карнаух додала, що це питання піднімали й представники однієї з українських торговельних мереж.

Зараз в Україні податком обкладаються і кілька різних посилок на загальну суму понад 150 євро, за умови якщо вони прийдуть на митницю в один і той самий день.

Вас також можуть зацікавити новини: