В індустрії накопичилася низка недооцінених проєктів, які мають потенціал для подальшого зростання.

Попри те, що ціна біткоїна та багатьох інших популярних криптовалют останні кілька днів балансувала на межі обвалу, на ринку є альткоїни, які не лише не втратили вартості, а й показали значне зростання.

За минулий тиждень проєктами, які найбільше подорожчали, стали BoleToken (BOLE), Auric Network (AUSCM) і GranX Chain (GRANX).

BoleToken

Ціна токена BoleToken за тиждень зросла на 478%. 22 лютого криптовалюта торгується по $0.00014. Раніше цим місяцем проєкт оновив історичний максимум на рівні $0,0028. З того моменту його вартість знизилася на 95%.

BoleToken – це токен децентралізованої автономної організації, яка планує створити єдину систему оплати для індустрії туризму.

Auric Network

Вартість Auric Network за тиждень збільшилася на 443%. Станом на сьогодні криптовалюта торгується по $0,057 (зниження на 93%) від максимуму.

Auric Network – це проєкт, який створює платіжний засіб, вартість якого залежить від ціни золота.

GranX Chain

Ціна токена GranX Chain за минулі сім днів збільшилася більш ніж на 500%, до $0,1. У вересні 2021 року криптовалюта оновила історичний максимум вище $1,9. З того моменту її ціна впала на 73%.

GranX Chain – це платформа, що дозволяє створювати власні крипти та прив'язувати їх до матеріальних сутностей.

Раніше експерти розповіли, які цифрові активи обов'язково повинні бути в криптопортфелі у 2022 році. В першу чергу це повинна бути криптовалюта, в перспективах якої ви особисто не сумніваєтеся.

Писали також про незвичайні способи заробити на криптовалюті. Майнінг та трейдинг – не єдиний спосіб отримати дохід від цифрових активів.

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