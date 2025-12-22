Водночас збереження діючої системи важливе для волонтерів та виробників дронів.

Персональні посилки з-за кордону, вартість яких не перевищує 45 євро, не оподатковуватимуться. За інші відправлення українцям доведеться платити митний збір.

Про це "РБК-Україна" повідомила керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, це один з можливих варіантів, про який в уряді "ведеться розмова".

"Друга історія, що це буде в зоні митного контролю. Усі імпортні посилки проходять митний контроль до розмитнення. І це відбуватиметься, швидше за все, шляхом декларування на митниці", – повідомила Карнаух.

Очільниця податкової вважає, що зниження безмитного ліміту на посилки з діючих 150 євро потрібно для стимулювання українських виробників, які не можуть витримувати ціновий тиск дешевих китайських товарів. За словами Карнаух, це питання піднімали й представники однієї з українських торговельних мереж.

"Якщо люди використовують схему з посилками, щоб створювати неконкурентні умови або мінімізувати свої доходи, тоді однозначно це має бути врегульовано на рівні закону", – каже голова ДПС.

При цьому Карнаух констатує, що чинна митна пільга потрібна волонтерам і виробникам безпілотних літальних апаратів, оскільки велика кількість запчастин і деталей в Україні не виробляється.

"Треба дивитися на кожен конкретний кейс і для чого він використовується. Якщо це для оборони, то там мають бути винятки, як у Defense City запустили, як є у "Дія.City", – вважає очільниця податкової.

Зараз в Україні посилки дорожчі за 150 євро обкладаються ПДВ у розмірі 20% та митом 10%. Левова частка таких неоподатковуваних відправлень – покупки на китайських онлайн-платформах на кшталт AliExpress та Temu.

У разі ухвали зниження безмитного ліміту, українцям не варто штучно занижувати вартість міжнародних посилок, аби уникнути податків, бо такі посилки можуть конфіскувати. Відповідний закон прийняв парламент 25 березня. Штраф може скласти від 30% до 50% від вартості товарів.

Поки діють попередні умови оподаткування посилок, варто звернути увагу на ще один момент. Навіть якщо українець замовить кілька товарів від різних продавців на загальну суму понад 150 євро, але вони прийдуть на митницю в один і той самий день, податок буде стягуватися – важливо, в які саме дні товари надходять для декларування.

