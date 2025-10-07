Загалом близько 30% клієнтів зможуть заощаджувати на міжнародній доставці.

Відсьогодні "Укрпошта" оновлює умови доставки за послугою "Дрібний пакет Prime" і запроваджує знижки до 25% на доставку у шість країн. Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

Відтепер клієнти можуть відправляти до 5 кг та заощаджувати до 25% на доставці у шість країн - Сполучене Королівство, Китай, Сінгапур, Таїланд, Чилі та Індію.

"Наприклад, для бізнесів, що працюють із Великою Британією - другим за обсягом напрямком українського експорту - доставка вагою 2-5 кг подешевшає на 22–25% у порівнянні з категорією "посилка", - зазначив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Відео дня

За його словами, загалом близько 30% клієнтів зможуть заощаджувати на міжнародній доставці.

Переваги послуги:

без оплати повітря в коробці. Компанія бере до уваги лише фактичну (а не об’ємну) вагу;

онлайн-оформлення відправлень;

відстеження за трек-номером;

адресна доставка;

безкоштовне повернення в разі невручення.

"Укрпошта" - останні новини

3 жовтня державна компанія виставила на продаж лімітовану серію револьверів і пістолетів, що використовувалися працівниками пошти в середині ХХ століття для охорони.

Раніше, до Дня захисників й захисниць, "Укрпошта" презентувала нову поштову марку - медаль "Захиснику Вітчизни". Цією медаллю під час повномасштабного вторгнення років було нагороджено понад 10 тисяч героїв.

З 1 жовтня компанія знизила вартість відправлення дрібних посилок до США. Тепер тарифи на дрібні пакети Prime стартують від 260 гривень, що на 1,5-2 долари менше, ніж раніше.

Вас також можуть зацікавити новини: