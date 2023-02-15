Відповідне рішення спрямоване на підтримку відновлення України.

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (COREPER II) схвалив запуск спеціальної робочої групи з використання заморожених активів Російської Федерації.

Про це йдеться в повідомленні шведського головування в Раді ЄС в мікроблозі Twitter.

"Посли ЄС сьогодні ухвалили рішення про запуск спеціальної робочої групи з використання заморожених і заблокованих російських активів для підтримки відновлення України", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Війна в Україні та націоналізація російських активів:

2 квітня 2022 року Рада ухвалила закон, згідно з яким майно громадян Росії, які підтримують путінську агресію проти України та місцевих колаборантів, буде націоналізовано. Закон поширюється не тільки на майно, що безпосередньо належить Росії, а й на юридичних та фізичних осіб, які публічно заперечують російсько-українську війну або виправдовують дії окупантів, не залежно від їх громадянства та місця проживання.

18 квітня 2022 року Кабмін підтримав націоналізацію 26 мільярдів гривень активів російських банків в Україні.

27 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що Україна націоналізує російський танкер і судно, що виконувало ворожі операції.

У жовтні 2022 року повідомлялося, що в Європейському Союзі з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заморозили російських активів більш ніж на 17 млрд євро.

31 січня 2023 року в Україні було заарештовано майно російського олігарха, що є одним з найбільших виробників алюмінію в світі.

2 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що станом на початок 2023 року Росія завдала збитків Україні на суму 600-750 млрд доларів. Він заявив, що джерелом для покриття цих майбутніх інвестицій повинні стати конфісковані російські активи.

У лютому 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру генеральному директору компанії "Российские железные дороги" Олегу Білозерову, який сприяв повномасштабному вторгненню Російської Федерації в Україну. Як свідчать матеріали слідства, він організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу в напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території нашої держави.

6 лютого 2023 року Україна націоналізувала заводи російських олігархів на 2 мільярди гривень.

7 лютого 2023 року стало відомо про те, що Україна націоналізувала активи російського олігарха, причетного до виробництва ракет.

8 лютого 2023 року Україна націоналізувала активи російського олігарха, наближеного до Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: