У березні 2022 року Євросоюз відключив від SWIFT російські банки.

ЄС зможе розглядати питання зняття санкцій з російських банків і з Россельхозбанка зокрема, тільки після припинення війни в Україні.

Таку заяву зробив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляють "Известия", зазначивши при цьому, що вторгнення Росії в Україну "посилило і без того серйозні глобальні проблеми продовольчої безпеки".

"Що стосується де-факто російських банків - це частина санкцій, введених Євросоюзом та іншими країнами", - сказав Стано, зазначивши при цьому, що санкції Брюсселя не зачіпають торгівлю сільськогосподарською та харчовою продукцією між Росією і третіми країнами.

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Стано також підкреслив, що безперешкодним торговельним потокам і експорту продовольства і сільгосппродукції через Чорне море заважають лише бойові дії в Україні.

SWIFT в Росії

У березні 2022 року стало відомо про те, що Євросоюз відключає від SWIFT сім російських банків.

Після анексії Криму і введення перших санкцій в Росії почали створювати свій аналог SWIFT для внутрішнього користування, очевидно, готуючись до нової хвилі санкцій після планованого нового вторгнення в Україну. У 2022 році внутрішній аналог SWIFT росіяни почали використовувати і для зовнішніх зв'язків, зокрема з Іраном.

У березні 2023 року у Росії вирішили заборонити SWIFT, від якого їх вже відключили.

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