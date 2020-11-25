Станом на сьогодні вже перевиконано річний план з податкових надходжень.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль впевнений, що державний бюджет України на 2020 рік буде повністю виконаний.

Про це він заявив під час вступного слова на сьогоднішньому засіданні уряду.

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Також прем'єр зазначив, що станом на 24 листопада Державна податкова служба зібрала до держбюджету 463 млрд грн, тоді як плановий показник до кінця року становив 458 млрд грн.

"Станом на сьогодні річний план виконаний і перевиконаний. За 10 місяців минулого року податкова зібрала 359 млрд грн, за десять місяців Цього року зібрано 419 млрд грн, тобто додаткові 60 млрд грн на фінансування освіти, оборони, медицини. До кінця року бюджет буде повністю виконаний, і уряд повною мірою забезпечить фінансування всіх виплат для людей", - сказав він.

Хронологія подій

Міністр фінансів України Сергій Марченко очікує перевиконання планових показників прибутковості державного бюджету до кінця року.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що невиконання планового показника по доходах державного бюджету станом на початок листопада становило 1,6 млрд грн.

Станом на 24 листопада Державна податкова служба (ДПС) вже виконала річні індикативні показники за доходами загального фонду державного бюджету.

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Автор: Дмитро Шварц