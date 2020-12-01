Також програма буде спрямована на створення нових робочих місць і підвищення регіонального ВВП.

Президентська програма "Велике будівництво" у 2021 році продовжиться і половина фінансування Фонду регіонального розвитку (ФРР) буде спрямована на будівництво об'єктів соціальної інфраструктури,

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

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"У нас є три пріоритети для фінансування з фонду регіонального розвитку на 2021 рік. Це проекти розвитку, відновлення інфраструктури та підтримка туристичних "магнітів", - сказав він.

Чернишов зазначив, що кошти будуть розподілятися наступним чином: не менше 30% коштів ФРР мають бути спрямовані на проекти розвитку, 50% - на об'єкти соціальної інфраструктури, (школи, садки, ЦНАПи, центри безпеки), 20% - на підтримку туристичних "магнітів" з урахуванням місцевих особливостей.

"Хочу підкреслити, що у 2021 році програма не буде зупинена... ми додаємо нові проекти. Це, в першу чергу, додаткові проекти, які спрямовані на створення робочих місць, доданої вартості та підвищення регіонального ВВП. Також це і соціальний напрямок, медичний і туристичний напрямок", - сказав міністр.

Хронологія подій

З березня в Україні триває проект "Велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

Станом на 1 грудня готовність об'єктів будівництва згідно з планом "Велике будівництво" на 2020 рік становить 94%.

1 грудня 2020 року міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов заявив про те, що в частині будівництва шкіл програма "Велике будівництво" за підсумками 2020 року буде перевиконана на третину, замість запланованих ста навчальних закладів будуть побудовані 130.

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Автор: Бредіхіна Ганна