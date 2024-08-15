Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки банку в доларах США або євро.

Державний "‎ПриватБанк"‎ з 15 серпня 2024 знижує удвічі тарифи на міжнародні перекази у "Приват24" з валютних карток на закордонні картки – до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн). Знижені тарифи діятимуть до 15 лютого 2025 року. Про це повідомив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Зазначається, що надіслати переказ з картки "‎ПриватБанку"‎ на закордонну картку можна через мобільний додаток або веб версію "‎Приват24"‎ в меню "‎Переказ на картку"‎. Для цього потрібно: вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію.

Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки "ПриватБанку" в доларах США або євро. Відкрити цифрову валютну картку завжди можна дистанційно у "Приват24", та купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку.

Відео дня

Фінансові новини

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що Національний банк планує фіналізувати остаточне рішення щодо обмеження переказів з картки на карту. А з 12 по 18 серпня буде розглядати його на правлінні.

Фінансовий аналітик попереджає, що серпень і осінь зі значним збільшенням геополітичних, військових та економічних ризиків не будуть спокійними на світовому та українському фінансових ринках.

Вас також можуть зацікавити новини: