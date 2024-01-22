Київ може затримати зарплати і повернутися до емісії грошей, якщо фінансування з боку США і ЄС припиниться

На думку економістів і українських чиновників, якщо допомога з США або Європи не надійде, гроші в України закінчаться протягом декількох місяців. Київ буде змушений піти на болючі економічні заходи для підтримки роботи уряду.

Видання Wall Street Journal пише, що США та Європейський союз, найбільші фінансові спонсори України, пообіцяли Києву мільярди доларів у вигляді нової фінансової та військової допомоги. Але обіцянки обох країн були зірвані через міжусобиці у Вашингтоні та Брюсселі. Хоча політичні лідери наполягають на тому, що ці пакети допомоги все ж таки будуть прийняті, для України критично важливий час.

Цього року країна зіткнеться з фінансовим дефіцитом у розмірі понад 40 мільярдів доларів, що трохи менше, ніж у 2023 році. Очікувалося, що фінансування від США і ЄС покриє близько 30 мільярдів доларів з цієї суми. Ці гроші необхідні для підтримки роботи уряду і використовуються для фінансування зарплат, пенсій та субсидій населенню.

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Україна ввела податок на прибуток банків, перерозподілила частину податкових надходжень і збільшила обсяг внутрішніх запозичень, які повинні покрити бюджетні витрати до лютого, за даними Міністерства фінансів України.

"Ці заходи мають обмежений ефект", - сказала Ольга Зикова, заступник міністра фінансів України. За її словами, "всі наші партнери поділяють почуття терміновості" щодо подальшого фінансування.

Уряд може бути змушений вжити додаткових заходів щодо збереження готівки, якщо допомога не надійде швидко. Затримки з наданням військової допомоги також завдадуть удару по бойових діях України, які застопорилися після невдалого контрнаступу.

Тоді Київ зможе виграти ще кілька місяців, затримуючи зарплати або позичаючи ще більше у власних банків і внутрішніх інвесторів. Зрештою, Київ може бути змушений друкувати гроші - стратегія, яка призвела до економічного колапсу в таких країнах, як Венесуела.

Українці побоюються, що недавні невдачі віщують нові неприємності. Обговорення з міжнародними партнерами почали фокусуватися на тому, як Україна може досягти фінансової самодостатності, оскільки війна затягується вже третій рік.

Стабільність економіки - запорука здатності України продовжувати боротьбу. Набагато більша російська економіка постраждала від західних санкцій, але потім відновилася, після того як Москва знайшла нових покупців на свою нафту і зосередила внутрішні ресурси на військовому виробництві.

"Без економічної стабільності воювати з країною, яка більша за Україну і має набагато більше живої сили, буде дуже важко", - говорить Олена Білан, головний економіст українського інвестиційного банку Dragon Capital. "Якщо бюджету не вистачає на виплату пенсій і зарплат, то, де взяти гроші на покупку боєприпасів?"

Деякі українські економісти не наважуються прогнозувати, як довго Україна зможе протриматися без іноземної допомоги, побоюючись, що це ще більше підірве довіру західних партнерів

"З нашої точки зору, ми повинні уникати побудови красивих сценаріїв того, як Україна може вижити, інакше ми не зможемо їсти протягом трьох місяців", - сказала Наталія Шаповал, голова Інституту KSE, аналітичного центру при Київській школі економіки.

Побоювання з приводу фінансової стабільності України чинять тиск на національну валюту, гривню. У грудні центральний банк витратив 3,6 мільярда доларів на підтримку валюти, що стало найбільшою місячною інтервенцією з перших днів війни.

З моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року на США та ЄС припало близько 70% фінансової допомоги, отриманої Україною. Київ думав, що отримає нове фінансування від двох партнерів на початку цього року.

Замість цього пакет допомоги ЄС на суму 50 мільярдів євро або еквівалент близько 55 мільярдів доларів за чотири роки був заблокований прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, що підтримує тісні зв'язки з Росією. Політики ЄС сподіваються, що саміт у Брюсселі 1 лютого принесе прорив. Якщо цього не станеться, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок готовий обійти Угорщину і продовжити фінансування.

Тим часом республіканці, які домагаються змін у прикордонній політиці США, заблокували пакет допомоги США на 60 мільярдів доларів. Минулого тижня Білий дім дав зрозуміти, що готовий піти на поступки з питань імміграції, щоб розблокувати допомогу Україні та Ізраїлю. Але угода, яка розробляється в Сенаті, як і раніше стикається з серйозними перешкодами на Капітолійському пагорбі, де республіканці висувають більш жорсткі вимоги.

Минулого тижня на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський навів аргументи на користь продовження фінансової підтримки, сказавши: "Зміцніть нашу економіку, і ми зміцнимо вашу безпеку".

Україна може зібрати 8 мільярдів доларів і збалансувати свій бюджет за перші три місяці року, використовуючи залишки фінансування з 2023 року, відкладаючи зарплати та інші некритичні витрати, а також збільшуючи внутрішні позики, оцінює Білан.

Японія, як очікується, виділить 1,5 мільярда доларів в якості бюджетної допомоги в цьому місяці, а 4,5 мільярда євро очікуються від ЄС в березні в якості проміжного кредиту, за даними Інституту KSE.

Київ витрачає майже всі доходи на оборону, і ці витрати, ймовірно, стануть ще більшими, оскільки цього року він спробує мобілізувати сотні тисяч нових військовослужбовців. Відправка одного солдата на передову обходиться Україні в 1 мільйон гривень на рік, що еквівалентно приблизно 26 тисячам доларів, каже Шаповал з Інституту KSE.

Шаповал очікує, що Україна буде змушена повернутися до друку грошей, що поставить під загрозу як економічну стабільність, так і підтримку з боку таких кредиторів, як Міжнародний валютний фонд.

У перший рік війни Україна значною мірою покладалася на так зване монетарне фінансування в очікуванні західної допомоги, яка часто затримувалася. Центральний банк купував облігації у Міністерства фінансів, забезпечуючи уряд готівкою. Економісти зазвичай не схвалюють такі дії. Це може стимулювати інфляцію, підірвати вартість валюти та змусити громадян та інвесторів втратити віру в економіку.

Інші варіанти дій України загрожують Зеленському потенційно важкими політичними втратами. Затримка пенсійних виплат або скорочення субсидій на такі витрати, як оплата рахунків за електроенергію, посилить невдоволення серед бідних верств населення України, а обмеження витрат на імпорт може викликати невдоволення серед більш заможних українців, які як і раніше купують такі речі, як іноземні автомобілі і косметику.

"З економічної точки зору, друк грошей - це крайній крок. З політичної точки зору - це першочерговий захід", - каже Шаповал. "Це так привабливо з політичної точки зору. Просто і легко".

У довгостроковій перспективі Україна та її партнери обговорюють, як зробити військові дії самодостатніми, в тому числі за рахунок підвищення податків і нарощування внутрішнього військового виробництва.

"Ми визнаємо, що нам необхідно збільшити наші можливості, як фінансові, так і військові", - сказала Зикова, заступник міністра фінансів. За її словами, уряд збільшує фінансування виробництва зброї і безпілотників.

США та їхні партнери також вивчають можливість використання частини заморожених резервів російського центрального банку в розмірі 300 мільярдів доларів для виділення кредитів Україні.

Економісти попереджають, що ці зусилля можуть зайняти роки, перш ніж принести свої плоди. Тим часом економічний прогрес України підривається нестабільною західною допомогою, каже Маттео Патроне, голова операцій Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні.

За даними центрального банку, в 2023 році зростання української економіки склало близько 5%. Річний рівень споживчої інфляції зріс на 5,1% у грудні, різко знизившись з 26% на початку 2023 року.

Допомога США для України - останні новини

Президент США Джо Байден виступив з жорсткою заявою на адресу Конгресу через бездіяльність щодо України.

У свою чергу спікер Палати Представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що Білий дім не виконує зобов'язань з надання допомоги Україні. Він зазначив, що республіканці щодня чинять тиск на Білий дім, "щоб отримати відповіді на критичні питання, які є у американського народу, і ми повинні це знати".

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