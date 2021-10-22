Водночас парламент направив президенту запит депутата "ОПЗЖ" про нагородження державною нагородою Усика.

Верховна Рада не змогла направити президенту запит щодо "введення санкцій проти підприємств Кондитерської корпорації "Рошен" за фінансування бюджету держави-агресора - Російської Федерації".

Як передає кореспондент УНІАН, за направлення президенту запиту проголосували 163 з 293 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Йдеться про запит народного депутата від "Слуги народу" Владлена Неклюдова.

Водночас депутати підтримали направлення президенту, зокрема, запиту народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Анатолія Бурміча про нагородження державною нагородою України боксера Олександра Усика.

Читайте такожСБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтарєвої до "схем" з закупівлі вугілля з ОРДЛОКрім того, ВР підтримала направлення президенту запиту народного депутата з групи "Довіра" Лариси Білозір про присвоєння звання Героя України генеральному директору Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України", члену кореспонденту Національної академії медичних наук України, доктору медичних наук, професору Борису Тодурову.

Також було підтримано направлення запиту народного депутата від "Європейської солідарності" Володимира В'ятровича про присвоєння (посмертно) звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" наймолодшому учаснику антитерористичної операції, добровольцю, учаснику Революції гідності Георгію Тороповському.

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Автор: Таня Поляковська