В Раді підприємців впевнені, що така зміна зможе знизити негативні наслідки для державного бюджету, економіки та інвестиційної привабливості.

Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України закликає народних депутатів переглянути підхід до оподаткування тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) і замінити нещодавнє різке підвищення акцизу (відразу на 320%) на більш поступовий варіант підвищення.

Про це йдеться на офіційному сайті Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

В Раді підприємців впевнені, що така зміна зможе знизити негативні наслідки для державного бюджету, економіки та інвестиційної привабливості.

Рада підприємців нагадала, що неодноразово привертала увагу щодо запровадження практики "податкового терору" стосовно сумлінних платників податків через Закон України №466.

- Мова йде, в тому числі про різке підвищення ставки податку на ТВЕН на 320% з 1 січня 2021 року, яке запроваджується у зв’язку із прийняттям зазначеного Закону. Жоден законослухняний бізнес, а особливо в умовах фінансово-економічної кризи, яка наразі виникла в Україні, не зможе пережити таке руйнівне підвищення податку, що також негативно позначиться на легальному ринку ТВЕН та створить ризики для державного бюджету – впевнені в Раді підприємців.

Як приклад, наразі третій найбільший платник податків - тютюнова компанія "Філіп Морріс" змушена знизити плани викупу марок з запланованих 50 мільйонів до 35 мільйонів, що для бюджету означатиме зменшення надходжень через зниження рівня сплати акцизного податку. При цьому, у разі одноразового 200% підвищення податку компанія могла б гарантувати державі закупівлю акцизних марок на ТВЕНи щонайменше на 4,8 мільярда гривень у 2021 році.

Рада підприємців при Кабінеті міністрів України вже зверталася до голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева із проханням переглянути пропоноване чотирикратне підвищення ставки акцизного податку на ТВЕН, пропонуючи поступове підвищення такого податку.

Разом з тим, нещодавно у грудні 2020 р. Верховною Радою України розглядався законопроект, що містив поправку щодо поступового підвищення податку на ТВЕН. За поправку проголосувало лише 211 депутатів з необхідних 226 і тому вона була відхилена.

- Аби запобігти зростанню рівня нелегального ринку ТВЕН, уникненню втрат державного бюджету та погіршенню економічної ситуації закликаємо народних депутатів до скасування "податкового терору" шляхом прийняття відповідного законопроекту, яким пропонується поступове підвищення ставки акцизу на ТВЕН замість різкого підвищення відразу на 320% - заявили в Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України.

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Автор: УНІАН