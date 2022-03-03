Верховна Рада під час закритого засідання затвердила особливості оподаткування в період дії воєнний стану.
Як повідомляється на сайті парламенту, про це йдеться в прийнятому законі "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та надання звітності в період дії воєнного стану".
Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, йдеться про звільнення від відповідальності платників у разі неможливості виконання своїх обов'язків. Крім того, податкові перевірки не починаються, а розпочаті перевірки зупиняються.
"Операції з добровільної передачі або відчуження коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони, без попереднього або подальшого відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування", - йдеться в пояснювальній записці.
Крім того, вказується, що у складі витрат у повному обсязі враховуються кошти та майно, що передається Збройним Силам України та іншим підрозділам.
"Сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги", - йдеться в пояснювальній записці.
Також продовжується дія ліцензій на виробництво підакцизної продукції та встановлюються особливості виробництва та імпорту тютюнових виробів.
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