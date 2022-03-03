Парламент ухвалив закон під час закритого засідання.

Верховна Рада під час закритого засідання затвердила особливості оподаткування в період дії воєнний стану.

Як повідомляється на сайті парламенту, про це йдеться в прийнятому законі "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та надання звітності в період дії воєнного стану".

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, йдеться про звільнення від відповідальності платників у разі неможливості виконання своїх обов'язків. Крім того, податкові перевірки не починаються, а розпочаті перевірки зупиняються.

"Операції з добровільної передачі або відчуження коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони, без попереднього або подальшого відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування", - йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, вказується, що у складі витрат у повному обсязі враховуються кошти та майно, що передається Збройним Силам України та іншим підрозділам.

"Сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги", - йдеться в пояснювальній записці.

Також продовжується дія ліцензій на виробництво підакцизної продукції та встановлюються особливості виробництва та імпорту тютюнових виробів.

Війна проти України: