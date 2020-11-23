Зокрема, йдеться про забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров'я на спалахи коронавірусної хвороби, надання медичної допомоги пацієнтам.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закони, спрямовані на забезпечення додатковими коштами Фонду боротьби з COVID-19 та фінансування вугільної галузі.

Про це повідомляє прес-служба парламенту.

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Йдеться про закон «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України» (щодо особливостей адміністрування податків з метою фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону «Про державний бюджет України на 2020 рік») (реєстраційний номер 4120) та Закону про внесення змін до держбюджету (щодо реалізації положень статті 11 Закону «Про ринок природного газу») (реєстраційний номер 4119).

«Цими законами визначено додаткові джерела фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою-19 у сумі 8,9 млрд грн. Зокрема, для забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров'я на спалахи цієї хвороби, надання медичної допомоги пацієнтам, а саме: для закупівлі засобів індивідуального захисту, реактивів, тест-систем, медичних виробів, дезінфекційних засобів, на придбання медичного та лабораторного обладнання для проведення лабораторних (визначення хвороби СOVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, методом ПЛР) та рентгенологічних досліджень, здійснення ефективного та якісного лікування та інше», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що розв'язане питання про виплату заборгованості із заробітної плати шахтарям.

"Адже тепер з'являється можливість забезпечити додаткові джерела фінансування видатків на реструктуризацію вугільної галузі з метою погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств. В цілому, вугільна галузь отримає 1,4 млрд грн», - додали у Верховній Раді.

Друге читання держбюджету

17 листопада Рада прийняла у другому читанні законопроект №4119 «Про внесення змін до Закону «Про державний бюджет України на 2020 рік» (щодо реалізації положень статті 11 Закону «Про ринок природного газу»), яка передбачає механізм врегулювання податкового боргу компанії «Укрнафта», та законопроект №4120 «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу (щодо особливостей адміністрування податків з метою фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону «Про державний бюджет України на 2020 рік»).

Додаткове фінансування

Наприкінці квітня Рада директорів Світового банку затвердила рішення про надання Україні додаткового фінансування обсягом 135 млн дол. на модернізацію лікарень та заходи з протидії поширенню коронавірусу.

Підрахунки Єврокомісії

21 листопада 2020 року Єврокомісія попросила країни G20 підтримати роботу з мобілізації необхідних фондів для збору коштів на подолання наслідків пандемії.

Згідно із заявою президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен для подолання наслідків пандемії коронавірусу і для остаточної зупинки поширення COVID-19 у світі міжнародному співтовариству треба витратити як мінімум $38 мільярдів.

Доля коронавірусного фонду

3 квітня 2020 року Верховна Рада прийняла зміни до закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з яким був створений спецфонд по боротьбі з коронавірусом обсягом 64,7 млрд грн.

Більш ніж половину коштів цього фонду було направлено на ремонт доріг.

17 листопада 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Україна за сім місяців витратила на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції понад 20 млрд грн тільки по лінії сфери охорони здоров'я.

18 листопада 2020 року радник голови офісу президента Ігор Уманський заявив про те, що з коронавірусного фонду 40 мільярдів гривень були витрачені не на боротьбу з COVID.

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Автор: Тетяна Поляковська