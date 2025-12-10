Президент України Володимир Зеленський може отримати кращу позицію в майбутніх мирних переговорах.

Заморожені російські активи можуть виявитися найважливішим козирем у переговорах щодо припинення війни для України та союзників, вважає The Times.

Передача Києву принаймні частини активів найближчим часом - критично важлива, оскільки США за часів президента Дональда Трампа припинили фінансування України, тоді як європейські уряди не хочуть збільшувати власні борги заради підтримки Києва.

Нещодавні звіти показують, що Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету понад 60 мільярдів фунтів стерлінгів (79,8 млрд доларів) наступного року, і існує реальне занепокоєння, що Київ не зможе продовжувати війну, якщо ці гроші не будуть знайдені.

Відео дня

Поточний план означатиме, що близько 87 мільярдів фунтів стерлінгів (115,7 млрд доларів) активів, що зберігаються в ЄС, будуть вивільнені, а також близько 8 мільярдів фунтів стерлінгів (10,6 млрд доларів), що зберігаються у Великій Британії.

Трамп не приховує свого бажання підштовхнути Україну до підписання "мирного плану", укладеного за посередництва США. У вівторок він сказав, що президент України Володимир Зеленський "програє" війну і що "немає сумнівів" у тому, що Росія має сильнішу переговорну позицію.

Європейські лідери вважають, що якщо буде укладено угоду щодо активів, і швидко, щоб вивільнити до 100 мільярдів фунтів стерлінгів (133 млрд доларів) для воєнних зусиль України, це значно зміцнить позиції Зеленського в майбутніх переговорах – він отримає "сильну руку", висловлюючись мовою карт Трампа.

Це продемонструє Путіну, що Україна має гроші, щоб продовжувати фінансувати війну щонайменше ще два роки, що ще більше виснажить російські ресурси – і все це в той час, як європейські країни також збільшують власні витрати на оборону.

Якщо мирну угоду буде укладено, то ідея полягає в тому, що гроші підуть на довгострокову відбудову України.

Вивільнення фінансування для України, безумовно, буде значним і відчутним поштовхом для Зеленського. Але це не панацея, застерігає The Times. Без постійної американської логістичної та розвідувальної підтримки здатність Києва продовжувати війну викликає сумніви.

Тим не менш, угода буде важливим моментом, який дасть як Україні, так і іншим європейським країнам більше важелів впливу в мирних переговорах, ніж вони мають зараз.

Репараційний кредит для Україні – останні новини

Уряд британського прем’єра Кіра Стармера прийняв рішення про передачу Києву 9,2 мільярда євро заморожених російських активів. Терміни та механізм передачі коштів поки остаточно не узгоджені.

Доля левової частки росактивів, заарештованих в Євросоюзі, поки під питанням. На наступному саміті блоку в Брюсселі 18 грудня остаточне рішення може бути прийнято. Аби подолати опір Бельгії та обійти потенційне вето Угорщини, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропонує винести вердикт по росактивах більшістю голосів – а не одноголосно, як зазвичай відбувається в ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: