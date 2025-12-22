60 днів, аби вивести гроші: відомий банк припиняє роботу в Україні

Установа так і не змогла отримати необхідну ліцензію.

Британський необанк Revolut зупиняє надання послуг в Україні через вимоги місцевого банківського законодавства. Протягом 60 днів користувачі матимуть змогу вивести кошти з рахунків, йдеться у повідомленні компанії, яке було надіслано українським користувачам в понеділок, 22 грудня.

В найближчі 60 днів рахунками можна буде користуватися в звичному режимі. Коли цей термін сплине, рахунок буде закрито. Користувачі зможуть лише вивести кошти на зовнішній банківський рахунок.

Тож в Revolut радять вивести з рахунку всі активи, завантаживши відповідні виписки.

Усі відкриті позиції в криптовалюті та металах необхідно продати до дати закриття рахунку. У випадку, якщо це не зробить користувач, установа сама їх продасть, конвертує виручку у звичайну валюту і зарахує суму на основний рахунок користувача.

Revolut почав працювати на українському ринку 11 лютого, користуючись банківською ліцензією у Євросоюзі свого литовського банку Revolut Bank UAB. Нацбанк 27 лютого закликав установу отримати українську банківську ліцензію згідно з законом України "Про банки та банківську діяльність". Іншим варіантом було отримання дозволу регулятора, як філії іноземного банку.

Сторони вели діалог про отримання української банківської ліцензії, проте не змогли віднайти точки дотику. Revolut у квітні тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів з України. Співзасновником Revolut є українець, ринкова оцінка банку у листопаді зросла до $75 млрд.

Нагадаємо, що в Україні розглядають питання створення "чорного списку" банківських клієнтів, що підозрюються у незаконній діяльності. Водночас відповідні критерії не прописані чітко, що потенційно може зачепити кожного третього українця.

З 1 червня цього року набули чинності нові ліміти, запроваджені для запобігання зловживанням за допомогою карткових переказів. Місячний ліміт загалом знизився зі 150 тисяч гривень до 100 тисяч. У разі сумнівів, банк може попросити клієнта додатково надати документи, що підтверджують доходи, або пояснення щодо активності за карткою.

