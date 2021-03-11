Жоден із депутатів Верховної Ради не підписував Меморандум з МВФ, проте їх фактично зобов’язують в конкретні строки ухвалити законопроєкти.

Всі договори з міжнародними фінансовими організаціями мають проходити ратифікацію Верховної Ради та відповідати вигідним для України соціально-економічним орієнтирам. Зокрема, не обмежувати економічне зростання та посилення соціального захисту, як це сьогодні відбувається в рамках співпраці з МВФ.

Про це написав на своїй сторінці у "Фейсбук" співголова депутатської групи "Партія "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця.

«За чинним Меморандумом з МВФ Україна зобов’язалася не запроваджувати податкові пільги, не обмежувати зростання тарифів на комунальні послуги, а також відмовитись від будь-яких кроків у напрямі покращення пенсійного забезпечення.

Жоден із депутатів Верховної Ради не підписував цей документ. Проте нас фактично зобов’язують в конкретні строки ухвалити законопроєкти, які Уряд пообіцяв МВФ.

Треба негайно припинити ганебну практику закритих перемовин з МВФ! В ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентській республіці парламент повинен грати вирішальну роль в процесі отримання кредитів на вигідних для країни умовах!», – написав Ігор Палиця.

За його словами, депутатська група "Партія "ЗА МАЙБУТНЄ" пропонує визначити соціально-економічні орієнтири для переговорів із міжнародними фінансовими організаціями та закріпити на законодавчому рівні право Верховної Ради на ратифікацію будь-яких домовленостей з МФО.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН