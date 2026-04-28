Танкери не можуть подолати блокаду США: Іран зупинить видобуток нафти, – Bloomberg

У Тегерана закінчуються судна, на які він завантажує нафту – він розконсервовує раритети.

Завантажені іранською нафтою танкери скупчуються біля порту Чабахара, який знаходиться за межами Перської затоки, майже на лінії блокади США.

Видання Bloomberg пише, що наприкінці минулого тижня в водах поблизу порту в Оманській затоці простоювали близько шести-восьми супертанкерів, а поруч перебували ще й менші танкери. Це саме той район, куди, за словами ВМС США, було перенаправлено два дуже великі нафтові танкери, які вони перехопили на минулому тижні.

Скупчення танкерів у Чабахарі - ще один доказ того, що Іран продовжує завантажувати нафту на судна, а також того, що блокада США діє як ефективний бар’єр, що заважає доставляти " чорне золото до споживачів. Інтенсивність руху через Ормузьку протоку зараз впав фактично до нуля, і Тегерану незабаром доведеться почати скорочення видобутку, оскільки вичерпуються сховища.

За оцінками аналітичної компанії Vortexa Ltd, близько 155 мільйонів барелів іранської нафти наразі в дорозі до споживачів або на плавучих сховищах по всьому світу. США посилили тиск на Тегеран, затримуючи танкери в Індійському океані, а також застосувавши санкції проти великого китайського нафтопереробного заводу Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., який активно купляв іранську нафту.

Незрозуміло, скільки ще порожніх танкерів є в розпорядженні Ірану для завантаження нафтою, але, схоже, країна повертає до експлуатації старі судна. За даними систем відстеження суден, 30-річний супертанкер класу VLCC, здатний вмістити до 2 мільйонів барелів нафти, минулого тижня почав подавати сигнали з Перської затоки після того, як востаннє доставляв вантаж три роки тому. Танкер Nasha повідомив про своє місцезнаходження чотири дні тому, прямуючи на захід до острова Харг, звідки Іран експортує більшу частину нафти.

Через розпочату президентом США Дональдом Трампом війну, паливо та добрива стрімко дорожчають по всьому світу. До кінця року ціни на продукти харчування мають зрости, а тривалий дефіцит палива може призвести до часткової зупинки промисловості.

За оцінками аналітиків, вже за місяць у світі закінчаться запаси нафти – наразі ціни на енергоносії повністю не відображають масштабів скорочення поставок.

