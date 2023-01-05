Внаслідок пенсійної реформи 2023 року пенсіонери зможуть отримувати по дві виплати: із Пенсійного фонду та накопичувальної системи, яку запустять у результаті реформи.

Одним із пріоритетів роботи уряду на 2023 рік стане впровадження обов’язкового пенсійного накопичення. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна вже багато років має проблему з наповненням Пенсійного фонду. Працездатного населення стає менше, кількість пенсіонерів збільшується. Війна зробила ситуацію критичною", - наголосив очільник Кабміну.

За словами Шмигаля, реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки.

Відео дня

"Кошти йтимуть туди з трьох джерел: внесок роботодавців, внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах та добровільні внески громадян. Таким чином ми реалізуємо на практиці право кожного українця на гідну пенсію", - сказав прем’єр.

Додамо, що реформа не зачепить тих, хто вже отримує пенсію. Щоб отримати другу пенсію, необхідно самостійно накопичити на неї.

Як поповнюватимуть особистий накопичувальний пенсійний рахунок

з державного бюджету;

роботодавцем;

працівником.

Пенсійна реформа в Україні

Кабінет міністрів планував у 2021 році почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні 2021 року уряд затвердив Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

У вересні 2022 року Шмигаль зазначив, що він впевнений в ухваленні найближчим часом законодавства щодо запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи. При цьому в листопаді 2022 року Верховна Рада відклала розгляд законопроекту про впровадження накопичувальної пенсійної системи на невизначений строк.