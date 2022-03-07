Кабмін підготував ряд важливих рішень.

Кабінет міністрів на виконання доручення президента Володимира Зеленського сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес від часу війни.

Про це під час відеозвернення повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Перше: звільнення від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців першої та другої групи на час воєнного стану і протягом року після його завершення;

звільнення від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців першої та другої групи на час воєнного стану і протягом року після його завершення; Друге: звільнення підприємств та фізичних-осіб підприємців третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, інших збройних формувань (зокрема й територіальної оборони). Збір буде сплачено коштом держави;

звільнення підприємств та фізичних-осіб підприємців третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, інших збройних формувань (зокрема й територіальної оборони). Збір буде сплачено коштом держави; Третє: відтерміновано сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити;

відтерміновано сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити; Четверте: буде відтерміновано впровадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців.

Які ще рішення ухвалив уряд

Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за ціноутворення.

Також вже встановлено мораторій на проведення перевірок всіх видів для бізнесу.

Нагадаємо, що на українців, які втратили роботу через напад Росії, чекає допомога від держави під час війни. Розмір її – 6500 гривень, а оформляється вона через "Дію" за аналогією з "ковідною тисячею".

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