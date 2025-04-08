Лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності.

У Державній податковій службі заявили, що інформація, поширена низкою медіа про те, що податкова нібито почала штрафувати продавців з OLX, Prom.ua, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі, не відповідає дійсності.

"Наголошуємо: продаж індивідуального майна (особистих речей) не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства", - йдеться у повідомленні прес-служби.

У ДПС зазначили, що лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності. Це не стосується реалізації індивідуального майна (особистих речей) громадянами за допомогою таких електронних торговельних платформ як OLX, Prom та будь-яких соцмереж. Посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності.

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"ДПС вкотре закликає суб’єктів господарювання, які залишаються в "тіні", привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства самостійно та добровільно", - наголосили у прес-службі.

Це передбачає офіційну реєстрацію як суб'єкта господарювання, здійснення розрахунків через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО та дотримання податкового законодавства для уникнення фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.

Податки в Україні – останні новини

Власники житла, площа якого перевищує норми, зобов'язані сплатити податок на нерухомість. У 2025 році податок сплачується за звітний минулий рік. Податок на нерухомість мають сплатити власники житла, якщо площа перевищує норми: для квартир - понад 60 кв. м; для будинків - понад 120 кв. м; інших типів житла та їх часток - понад 180 кв. м.

В Україні планують прийняти закон щодо оподаткування доходів, отриманих на онлайн-платформах. Під оподаткування можуть потрапити самозайняті кур'єри, таксисти, орендодавці тощо, які заробляють кошти шляхом надання послуг через такі платформи, як, наприклад, Bolt, Uklon, Booking чи Glovo.

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