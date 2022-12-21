Протягом останніх двох місяців міжнародні організації розширили програми грошових виплат, щоб допомогти жителям звільнених від окупації територій.

З початку війни вже 4,3 млн українців отримали грошову допомогу від різних агентств ООН та інших гуманітарних організацій.

Як повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, загальна сума грошових виплат перевищила 1 млрд доларів.

"Протягом останніх двох місяців міжнародні гуманітарні організації значно розширили програми грошових виплат, щоб допомогти жителям звільнених територій, які пережили окупацію. Таку фінансову допомогу вже отримали понад 100 тисяч громадян на деокупованих територіях Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі на звільнених територіях тривають проекти грошової допомоги, які реалізуються Мінреінтеграції спільно з Товариством Червоного Хреста України та Міжнародною організацією з міграції. Інші міжнародні донори також планують збільшити грошову підтримку постраждалим від окупації українцям.

Допомога Україні під час війни:

19 липня 2022 року ЄС підписав меморандум про транш для України на 1 мільярд євро. У серпні Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро.

6 серпня 2022 року стало відомо про те, що в ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро, які підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів.

Уряд України 28 вересня отримав 500 млн євро грантових коштів ЄС в рамках підписаного 5 вересня контракту з розвитку держави і посилення стійкості-III.

4 жовтня 2022 року стало відомо про те, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надає Україні 25 млн євро на ремонт муніципальних будівель для розміщення в них внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

18 жовтня стало відомо, що в Україну надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. За словами глави уряду, ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро.

24 жовтня стало відомо, що Європейський банк реконструкції та розвитку виділить до 3 млрд євро протягом 2022-2023 років, щоб допомогти українському бізнесу та економіці продовжувати функціонувати. Кошти будуть витрачені на підтримку енергетичної та продовольчої безпеки.

25 жовтня 2022 року Світовий банк надав Україні додаткові 500 мільйонів доларів.

17 листопада 2022 року Світовий банк заявив про те, що готовий надати Україні $2 мільярди.

22 листопада 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄК виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро.

24 листопада 2022 року Мінсоцполітики в рамках укладеного Меморандуму з норвезькою Радою у справах біженців передало список заяв для виплати грошової допомоги 50 тис. українців, які подали заявку на платформі "єДопомога".

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