Детективи не виключають, що вкрадені в державі кошти можна буде повернути.

Масштабна корупційна схема "Мідаса", викрита співробітниками НАБУ та САП, охоплювала й інші сфери, крім енергетики, а кількість підозрюваних в рамках цієї справи осіб може збільшитися.

Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

"Кошти надходили не тільки з енергетики, але енергетика була найбільш пріоритетною, тому що вона найбільш "темна" на сьогоднішній день в частині регулювання. Але є надходження коштів і з інших сфер. У нас тисячі годин записів. Звучали різні прізвища, різні назви компаній", – повідомив голова НАБУ.

Операція розпочалася майже 16 місяців тому з негласної стадії, тобто документування злочинної діяльності підозрюваних. Зараз триває досудове розслідування. Детективи переслуховують записи і не виключають, що вкрадені в державі кошти можна буде повернути.

"Іде комунікація з міжнародними партнерами на цю тему для можливості ефективної співпраці і повернення вкрадених активів з-за кордону", – доповідає депутатам Кривонос.

Очільник НАБУ нагадав, що детективи в ході розслідування зіштовхнулися з активною протидією та випадками витоку інформації.

"Нам перешкоджали - від звинувачень в роботі на росіян, закінчуючи збиранням конфіденційної інформації з закритих баз даних. Про пересування наших транспортних засобів", – продовжує Кривонос.

На його думку, навіть на найчеснішого посадовця можна знайти якийсь компромат і потім перетворити його "на маріонетку".

"Без інституційної незалежності правоохоронної системи – питання часу, коли виросте такий само бек-офіс. Тому що можна використовувати правоохоронців для задоволення власних цілей", – резюмує голова НАБУ.

Два тижні тому, 10 листопада, НАБУ та САП вийшли з публічною заявою про розслідування розкрадання ста мільйонів доларів державних коштів АТ "НАЕК "Енергоатом".

Фігурантами справи стали на той момент міністерка енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко. Володимир Зеленський закликав обох урядовців піти зі своїх посад.

У підсумку Верховна Рада на минулому тижні з другої спроби звільнила Германа Галущенка та Світлану Гринчук.

