Пресслужба Державного департаменту США не прокоментувала ситуацію.

США закликали деякі країни Європейського Союзу заблокувати плани щодо використання заморожених активів Центробанку Росії для забезпечення репараційного кредиту для України.

Про це з посиланням на європейських дипломатів повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, американські чиновники переконували європейців, що ці активи необхідні для забезпечення мирної угоди між Москвою і Києвом. Американці вважають, що активи "‎не повинні використовуватися для продовження війни"‎.

Відео дня

Пресслужба Державного департаменту США не відповіла на запит Bloomberg щодо коментаря.

Нагадаємо, у грудні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що колегія ЄК схвалила надання Україні "‎репараційного кредиту"‎ за рахунок заморожених активів Росії. За оцінкою МВФ, потреби України в 2026–2027 роки становитимуть 135 млрд євро.

У Єврокомісії також запропонували альтернативний варіант – європозику на 90 млрд євро, яка може покрити більшу частину цих витрат.

Обговорення відбуваються у критичний для України момент, оскільки США тиснуть на Київ, щоб він погодився на мирну угоду з Москвою.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила більшу частину допомоги, переклавши відповідальність на Європу. Таким чином, Україна ризикує залишитися без коштів уже на початку 2026 року.

Повідомляється також, що Вашингтон розглядає російські активи як частину своїх пропозицій щодо забезпечення мирних переговорів із Москвою та пропонує використати їх для інвестицій після війни.

В свою чергу лідери ЄС наполягають на тому, що питання використання активів - виключно європейська справа, оскільки заморожені кошти переважно зберігаються в Європі.

Заморожені російські активи – головні новини

Останнім часом у Єврокомісії намагаються покласти край опору Бельгії щодо використання доходів від заморожених російських активів для фінансування України. Так, бельгійці в останній момент відкинули чергову пропозицію ЄС, яка могла б дозволити надати нашій країні репараційний кредит.

Відповідну заяву було оприлюднено незадовго до того, як Європейська комісія мала офіційно оприлюднити проєкт документа, який дозволив би блоку залучити до 210 мільярдів євро із заморожених активів російського Центробанку.

За словами росіян, у випадку використання ЄС заморожених активів для надання "репараційного кредиту", у Кремлі можуть вжити заходи у відповідь. Наприклад, Москва може ініціювати багаторічні судові тяжби.

Вас також можуть зацікавити новини: