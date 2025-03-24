Використати ці гроші можна до кінця 2025 року

В Україні завершилися виплати 1000 гривень у рамках програми "зимова еПідтримка". Йдеться про заявки, подані через "Дію" та банки-партнери.

"Допомогою скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% коштів українці витратили на комунальні послуги. Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання та донатили на ЗСУ", - уточнила міністр економіки Юлія Свириденко.

При цьому у пресслужбі відомства зазначили, що українці отримали 703 мільйони гривень за заявками, поданими з 13 по 28 лютого. Зазначається, що серед них - 124 500 виплат на дітей.

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Водночас деякі українці зможуть отримати "тисячу Зеленського" до кінця квітня. Йдеться про громадян, які подавали заявки через "Укрпошту".

Нагадаємо, що використати ці гроші можна до кінця 2025 року.

Зимова еПідтримка - головні новини

З 1 грудня 2024 року всі громадяни України, які перебували на території країни, могли отримати одноразову виплату в розмірі 1 тисячі гривень у межах програми "Зимова еПідтримка". Заявки приймали до 28 лютого 2025 року.

Кошти можна витратити на обмежений перелік товарів і послуг - ліки, комунальні платежі, поповнення мобільного рахунку, донати на ЗСУ, спорт, кіно та інше.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що деяким українцям, які отримали "тисячу Зеленського", доведеться її повернути.

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