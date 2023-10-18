Вже з 1 листопада поточного року депутати хочуть розширити перелік бізнесів, для яких перевірки повернуться.

Законопроєкт про розширення переліку проведення документальних планових податкових перевірок бізнесу, який Верховна Рада 17 жовтня ухвалила в першому читанні, пропонує скасувати мораторій на перевірки фізичних осіб – підприємців І та ІІ груп з 1 серпня 2024 року.

Як повідомили в Міністерстві фінансів України, законопроєкт залишає ряд випадків, коли податкові перевірки тимчасово не проводитимуться, та встановлює певні особливості відбору платників податків для проведення планових перевірок.

"Зокрема, з 1 листопада 2023 року діятиме мораторій на проведення документальних перевірок платників єдиного податку І та ІІ груп – до 1 серпня 2024 року; на проведення документальних перевірок платників податків, податковою адресою є тимчасово окуповані території та території активних/можливих бойових дій (крім певних виключень)", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

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Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться виключно за наявності безпечних умов для їх проведення, зазначили в Мінфіні.

Для кого поновляться перевірки вже наступного місяця

Законопроєкт №10016-д, який ухвалили у першому читанні 17 жовтня, передбачає, що до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені бізнеси, які за 2021 рік мали рівень сплати податку на прибуток менший, ніж 50% по галузі.

Також під ризиком підприємці, у яких ПДВ за 2021 рік був менший, ніж 50% по галузі, та ті, у яких річний дохід становив понад 10 млн грн при загальній сумі витрат понад 75% суми річного доходу. Крім того, перевірки хочуть повернути для бізнесів, у яких в два рази більша дебіторська заборгованість, ніж кредиторська.

Повернення довоєнного податкового тиску

У липні 2023 року Рада розблокувала закон про повернення податків на довоєнний рівень. Верховна Рада наприкінці червня прийняла в цілому податковий законопроєкт, який передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку в 2% і мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, Тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг. 13 липня парламент розблокував закон про повернення податків на довоєнний рівень.

Ухвалення цього закону було однієї з умов, що передбачені угодою з Міжнародним валютним фондом, проте 22 серпня 2023 року стало відомо, що депутати без узгодження з МВФ замінили текст законопроєкт. Тоді ж народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що МВФ не зарахує Україні виконання одного зі структурних маяків.

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