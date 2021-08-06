50,4% опитаних заявили про істотне погіршення матеріального становища.

Близько половини дорослого населення України очікують погіршення свого матеріального становища протягом року і побоюються, що вони можуть опинитися за межею бідності.

Про це йдеться в результатах дослідження, оприлюдненого Держстатом.

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Згідно з результатами дослідження, 7,1% українців розраховують на те, що їх матеріальне становище в наступні 12 місяців покращиться.

44,3% українців впевнені, що їх матеріальне становище погіршиться.

47,4% заявили, що матеріальне становище залишиться без змін.

6% опитаних заявили, що їх матеріальне становище за останні 12 місяців покращився.

50,4% опитаних заявили про істотне погіршення матеріального становища.

Рівень життя українців:

Станом на жовтень 2020 року результати моніторингу свідчили про те, що більше чверті всього населення України перебували за межею бідності. Кожному третьому українцю, який мав роботу, не вистачало зарплати на задоволення необхідних життєвих потреб.

Автор: Олена Коваленко