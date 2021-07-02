Зміна курсу пов'язана з високими світовими цінами на основні групи товарів українського експорту.

Курс гривні в липні може знову опуститися до 27 грн/дол., подальшого зниження курсу можна очікувати тільки при збереженні темпів інфляції.

Про це повідомив аналітик компанії Alpari Максим Пархоменко в коментарі УНІАН.

Читайте такожВ Україні до середини тижня змінився курс долара: обмінники

"У липні гривня зберігає потенціал до зміцнення і зможе ще раз протестувати позначку у 27,00 в парі з доларом і 31,50 в парі з євро. Нижче цієї позначки діятиме НБУ, який скуповуватиме надлишки гривні. Очікувати зниження курсу можна тільки при збереженні темпів інфляції", - повідомив експерт.

Він зазначив, що в першому півріччі інфляція продовжила набирати обертів, і Нацбанк, намагаючись її стримати, дозволив курсу гривні опуститися до 27,00 грн/дол.

"Таке зниження найбільш сприятливо впливає на економіку. Воно не знижує рівень споживання і дозволить трохи уповільнити інфляцію, і разом з тим особливо не шкодить експортерам", - підкреслив Пархоменко.

Аналітик зазначив, що в червні гривня продовжувала своє зміцнення, і в якийсь момент курс долара опустився нижче 27,00 грн/дол., а за підсумками місяця за офіційним курсом НБУ долар подешевшав на 1,2% - з 27,50 до 27,18 грн/дол. Курс євро за цей же час знизився на 3,3% - з 33,39 до 32,30 грн. Більш сильне зміцнення гривні проти євро було пов'язано зі зниженням курсу євро на світових ринках.

За словами Пархоменка, зміцнення гривні пов'язане зі сприятливою зовнішньою кон'юнктурою і високими світовими цінами на основні групи товарів українського експорту - руду, метали та аграрну продукцію. Також відзначається підвищений попит з боку нерезидентів на облігації внутрішньої держпозики та єврооблігації, що дозволяє гривні стійко утримувати свої позиції.

«Разом з тим обсяг імпорту і споживання поки не відновився до доковидного періоду. Це призводить до зниження попиту з боку імпортерів і не призводить до покупок долара на міжбанку. Такий тандем і зміцнює гривню. Раніше зростання гривні стримував НБУ, який скуповував надлишок валюти з ринку. Але починаючи з травня, ситуація почала змінюватися», - повідомив експерт.

Курс Нацбанку

Національний банк України на п'ятницю, 2 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,38 грн/дол., тобто гривня ослабла на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій