Протягом липня "Ощадбанк" зарахує на рахунки пільговиків зазначені залишки коштів.

Українцям повернуть 410 млн грн залишків пільг за комунальні послуги, які не були використані під час опалювального сезону.

Про це Міністерство соціальної політики повідомляє в Facebook.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що протягом липня "Ощадбанк" перерахує на рахунки 325 тисяч осіб, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, залишки коштів таких пільг, які не були використані протягом опалювального сезону 2021-2022 років.

В результаті люди отримають на свої рахунки кошти на загальну суму майже 410 млн грн.

Міністр повідомила, що, попри додаткове навантаження, пов'язане з воєнним станом і великою кількістю внутрішньо переміщених людей, регіональні органи соціального захисту перевірили суми залишків пільг, які були сформовані на облікових записах пільговиків станом на 1 червня 2022 року.

"Протягом липня 2022 року "Ощадбанк" зарахує на рахунки пільговиків зазначені залишки коштів. Про таке перерахування "Ощадбанк" проінформує людей смс-повідомленнями або інформаційними повідомленнями через електронні засоби зв'язку (за наявності у банку інформації про номер мобільного телефону пільговика)", - зазначили в міністерстві.

Дізнатися про обсяг залишків коштів за своїм обліковим записом можна у своєму персональному кабінеті на офіційному сайті "Ощадбанку".

У разі відсутності рахунку в "Ощадбанку", необхідно відкрити його.

Війна в Україні та комуналка:

Кабінет Міністрів затвердив законопроекти, які пропонують ввести на період воєнного часу і 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, а також на газ і його розподіл для всіх категорій споживачів.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, в законопроектах також будуть визначені компенсаторні механізми, які дозволять утримувати належний рівень інфраструктури та її відновлення.

25 травня 2022 року заступник міністра громад і територій Наталія Хоцяновська заявила про те, що деяким українцям можуть не нараховувати плату за комуналку під час війни.

1 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що оплату комуналки через непідконтрольні Україні банки не зарахують.

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