Українцям повернуть 410 млн грн залишків пільг за комунальні послуги, які не були використані під час опалювального сезону.
Про це Міністерство соціальної політики повідомляє в Facebook.
Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що протягом липня "Ощадбанк" перерахує на рахунки 325 тисяч осіб, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, залишки коштів таких пільг, які не були використані протягом опалювального сезону 2021-2022 років.
В результаті люди отримають на свої рахунки кошти на загальну суму майже 410 млн грн.
Міністр повідомила, що, попри додаткове навантаження, пов'язане з воєнним станом і великою кількістю внутрішньо переміщених людей, регіональні органи соціального захисту перевірили суми залишків пільг, які були сформовані на облікових записах пільговиків станом на 1 червня 2022 року.
"Протягом липня 2022 року "Ощадбанк" зарахує на рахунки пільговиків зазначені залишки коштів. Про таке перерахування "Ощадбанк" проінформує людей смс-повідомленнями або інформаційними повідомленнями через електронні засоби зв'язку (за наявності у банку інформації про номер мобільного телефону пільговика)", - зазначили в міністерстві.
Дізнатися про обсяг залишків коштів за своїм обліковим записом можна у своєму персональному кабінеті на офіційному сайті "Ощадбанку".
У разі відсутності рахунку в "Ощадбанку", необхідно відкрити його.
Війна в Україні та комуналка:
Кабінет Міністрів затвердив законопроекти, які пропонують ввести на період воєнного часу і 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, а також на газ і його розподіл для всіх категорій споживачів.
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, в законопроектах також будуть визначені компенсаторні механізми, які дозволять утримувати належний рівень інфраструктури та її відновлення.
25 травня 2022 року заступник міністра громад і територій Наталія Хоцяновська заявила про те, що деяким українцям можуть не нараховувати плату за комуналку під час війни.
1 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що оплату комуналки через непідконтрольні Україні банки не зарахують.
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