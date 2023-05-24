Середньозважена ставка за гривневими депозитами фізичних осіб понад 92 дні зросла з 12.2% у грудні 2022 року до 13.5% у квітні 2023 року.

Банки України продовжать підвищувати ставки по строковими депозитами населення, попри оновлений прогноз регулятора, який передбачає зниження облікової ставки в 4 кварталі 2023 року.

Такий прогноз озвучив голова НБУ Андрій Пишний у коментарі "Економічній правді", зазначивши при цьому, що прогнозована облікова ставка ще довгий час буде вищою, ніж поточний рівень ставок банків за депозитами.

Пишний зазначив, що на рішення банків підвищувати ставки вже впливають такі заходи НБУ, як введення тримісячних депозитних сертифікатів, в які банки можуть вкладати кошти під облікову ставку. Операції з ними НБУ буде продовжувати як мінімум до квітня 2024 року.

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"Так, середньозважена ставка за гривневими депозитами фізичних осіб понад 92 дні зросла з 12.2% у грудні 2022 року до 13.5% у квітні 2023 року (найбільше, на 0.5 п.п., у березні). Натомість за строковими вкладами до 92 днів у квітні відбулося зниження середньозваженої ставки на 0.5 п.п. до 12.3%. Також слід відзначити зниження ставок за депозитами до запитання з 4.1% у грудні до 3.1% у квітні", - зазначає глава НБУ.

Напередодні деякі великі банки повідомили, що розглядають оновлений прогноз облікової ставки НБУ, як своєрідний меседж для ринку, через що вони переглядають свої рішення про зростання ставок за депозитами.

Депозити під час війни

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 квітня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,062 трлн грн, що на 6,6 млрд грн перевищило показник станом на 1 березня.

Станом на травень 2023 року обсяг депозитів бізнесу та українців в українських банках склав майже 2 трлн грн - на третину більше, ніж у минулому році, зате загальний обсяг кредитів скоротився на 8%.

Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, зазначивши при цьому, що депозити корпоративного сектора в іноземній валюті збільшилися на 10% до квітня 2021. При цьому як і раніше бізнес більше довіряє національній валюті: частка гривневих вкладів становить 67%.

На початок травня поточного року загальна сума вкладів громадян в українських банках склала 942 млрд грн., що на 36% більше, ніж станом на травень 2021 року.

Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг депозитів громадян в іноземній валюті зріс на 9%, А до 2021 року трохи зменшився - на 3%. При цьому частка вкладів у національній валюті також скоротилася. Зараз вона становить 63%, тоді як станом на травень 2022 року частка гривневих депозитів становила 67%, а в цей же період 2021 року - 61%.

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