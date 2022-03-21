Раніше в Євросоюзі підтримали рішення про надання Україні летальної зброї в рамках пакету підтримки у розмірі 450 млн євро.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що в Євросоюзі підтримали надання Україні додаткових 500 мільйонів євро на закупівлю зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на брифінгу після засідань Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн-членів спільноти.

"Я радий оголосити, що ми досягли політичної домовленості щодо додаткових 500 мільйонів в рамках Європейського фонду миру", - наголосив Боррель.

Високий представник ЄС додав: "Ми вважаємо те, що відбувається в Україні, величезним воєнним злочином, який скоюють російські збройні сили проти українського народу. І це не може відбуватися без відповіді".

Він зазначив, що в Євросоюзі вітають створення Радою ООН з прав людини комісії з розслідування порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права, а також розслідування, започатковане прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом стосовно воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

"І ми нагадуємо про наказ Міжнародного суду Організації Об'єднаний Націй припинити вторгнення в Україну", - наголосив Боррель.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ 27 країн-членів ЄС погодила рішення про надання Україні летальної зброї в рамках пакету підтримки у розмірі 450 млн євро.

11 березня Боррель заявив про намір Єврокомісії подвоїти військову підтримку України за рахунок додаткових 500 млн євро.

Сьогодні, 21 березня, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Євросоюз збільшить військово-фінансову допомогу для України до 1 мільярда євро.

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